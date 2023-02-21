Полагаев Ефим Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолагаев Ефим Акимович

Полагаев Ефим Акимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

24.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Полагаев Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Полагаева Наталья Денисовна

Никандровка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.01.1923

Дочь: Лабинская Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна

Никандровка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.10.1926

Дочь: Синельникова Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Полагаев Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Полагаев Леонид Ефимович

Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна

Рождение ребёнка
10.11.1934

Дочь: Гуторова Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна

Смерть
24.02.1945
Реутов, Реутов, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close