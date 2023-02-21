Полагаев Ефим Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти24.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Полагаев Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
14.01.1923
Дочь: Лабинская Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна
Рождение ребёнка
21.10.1926
Дочь: Синельникова Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Полагаев Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна
Рождение ребёнка
10.11.1934
Дочь: Гуторова Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Полагаева Наталья Денисовна
Смерть
24.02.1945
Реутов, Реутов, Московская область