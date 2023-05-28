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Настасья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

21.12.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифан Петрович

Смерть
21.12.1861 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
24.12.1861 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
На общем приходском кладбище.