Настасья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти21.12.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епифан Петрович
Смерть
21.12.1861 ст.
От старости.
Похороны
24.12.1861 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
На общем приходском кладбище.