Синклитикия Лукьянова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1793
Муж: Евсигней Мартинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1796
Сын: Илларион Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Мартинов
д.Саравни
Смерть
Неизвестно