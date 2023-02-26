Евсигней Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсигней Мартинов

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Место рождения

д.Саравни

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Саравни
Бракосочетание
16.10.1793

Жена: Синклитикия Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1796

Сын: Илларион Евсигнеев

Мать ребёнка: Синклитикия Лукьянова

д.Саравни
Смерть
Неизвестно
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