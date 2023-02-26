Евсигней Мартинов
Место рожденияд.Саравни
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Саравни
Бракосочетание
16.10.1793
Жена: Синклитикия Лукьянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.03.1796
Сын: Илларион Евсигнеев
Мать ребёнка: Синклитикия Лукьянова
д.Саравни
Смерть
Неизвестно