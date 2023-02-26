Иван Лукьянов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1796
Жена: Мария Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мария Николаева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1798
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Мария Николаева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно