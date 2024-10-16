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Недугов Иван Григорьевич

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Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1899 ст.

Отец: Недугов Григорий Петрович

Мать: Недугова (Рыжкова) Евдокия Ивановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недугова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкова (Недугова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недугов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недугов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
02.02.1918

Жена: Недугова (Опарина) Анна Александровна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дьякова (Недугова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Недугова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Цепилова (Недугова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Недугова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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