Недугов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкова (Недугова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недугов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
02.02.1918
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дьякова (Недугова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Недугова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Цепилова (Недугова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Недугова Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно