Дьякова (Недугова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Недугова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Недугов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Дьяков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недугов Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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