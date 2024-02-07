Дьякова (Недугова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Недугов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно