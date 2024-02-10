Недугов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недугов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недугов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недугова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Недугова Людмила

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова (Недугова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Недугова Людмила

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недугова Людмила

Смерть
Неизвестно

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