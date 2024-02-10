Недугов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недугов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недугова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Недугова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова (Недугова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Недугова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недугова Людмила
Смерть
Неизвестно