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Евдокия Павлова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Павел Тимофеев

Мать: Мария Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1854

Муж: Мина Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1856

Дочь: Пелагия Минина

Отец ребёнка: Мина Андреев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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