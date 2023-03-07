Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Павел Тимофеев
Мать: Мария Петрова
Бракосочетание
10.11.1854
Муж: Мина Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1856
Дочь: Пелагия Минина
Отец ребёнка: Мина Андреев
Смерть
Неизвестно