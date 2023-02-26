Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти18.01.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
03.08.1838
Дочь: Елизавета (Александра) Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Бракосочетание
31.10.1848
Муж: Павел Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1850
Дочь: Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
13.11.1852
Сын: Филипп Павлов
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
13.11.1852
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
18.01.1853