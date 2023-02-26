Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

18.01.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1838

Дочь: Елизавета (Александра) Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Бракосочетание
31.10.1848

Муж: Павел Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1850

Дочь: Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1852

Сын: Филипп Павлов

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1852

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
18.01.1853
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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