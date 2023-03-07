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Плесовских Дарья Васильевна

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Георгий Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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