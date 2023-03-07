Плесовских Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Георгий Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно