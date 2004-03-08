Смирнова (Полякова) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Полякова) Марина Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

08.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: Поляков Сергей Алексеевич

Мать: Полякова Агния Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
17.11.1944

Муж: Стародубцев Борис Васильевич

Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
С 1953 по 1958

Муж: Стародубцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1954

Сын: Смирнов (стародубцев) Сергей Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.09.1962

Муж: Смирнов Виталий Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Виталий Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Кинолог
Смерть
08.03.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь, старость
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