Смирнова (Полякова) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти08.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Бракосочетание
17.11.1944
Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
С 1953 по 1958
Рождение ребёнка
17.08.1954
Сын: Смирнов (стародубцев) Сергей Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.09.1962
Рождение ребёнка
21.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Виталий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Кинолог
Смерть
08.03.2004
Причина смерти: Болезнь, старость