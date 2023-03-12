Бенуа Юлий Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бенуа Юлий Юльевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бенуа Юлий Юльевич
Мать ребёнка: Елизавета Казимировна
Военная служба
1909
Омск, город Омск, Омская область
1-й Вост.-Сиб. полевой воздухоплавательный батальон, поручик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Казимировна
Смерть
1941