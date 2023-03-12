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Бенуа Юлий Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бенуа Юлий Юльевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бенуа Юлий Юльевич

Мать ребёнка: Елизавета Казимировна

Военная служба
1909
Омск, город Омск, Омская область
1-й Вост.-Сиб. полевой воздухоплавательный батальон, поручик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Казимировна

Смерть
1941
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