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Бенуа Юлий Юльевич
Бенуа Юлий Юльевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1966
Пол
Мужской
Отец
Бенуа Юлий Юльевич
1882 г.р.
Мать
(Подсендковская) Елизавета Казимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Бенуа Юлий Юльевич
Мать:
Елизавета Казимировна
Смерть
1966
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