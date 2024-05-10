Ельцова Мария Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1965
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ельцов Яков Никифорович
Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Вос преемник Параскева Сергеевна ЕЛЬЦОВА, временно-обязанная крестьянская дочь д. Дмитриево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно