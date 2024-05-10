Ельцова Мария Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова Мария Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1965

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ельцов Яков Никифорович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Вос преемник Параскева Сергеевна ЕЛЬЦОВА, временно-обязанная крестьянская дочь д. Дмитриево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Яков Никифорович

Смерть
Неизвестно
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