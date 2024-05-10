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Ельцов Яков Никифорович

Место рождения

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ельцов Никифор Иванович

Мать: не указана

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1867

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1868

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1965

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ельцова Мария Малафеевна

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Вос преемник Параскева Сергеевна ЕЛЬЦОВА, временно-обязанная крестьянская дочь д. Дмитриево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова Мария Малафеевна

Смерть
Неизвестно
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