Ельцов Яков Никифорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ельцов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1867
Дочь: Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
?.05.1868
Дочь: Ирина Яковлевна
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1965
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ельцова Мария Малафеевна
Вос преемник Параскева Сергеевна ЕЛЬЦОВА, временно-обязанная крестьянская дочь д. Дмитриево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ельцова Мария Малафеевна
Смерть
Неизвестно