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Ельцова Евдокия (Жена Никифора)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Ельцова) Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ельцов Влас Никифорович

Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ельцов Яков Никифорович

Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ельцов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно

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