Ельцова Евдокия (Жена Никифора)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Ельцова) Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ельцов Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно