Кубышкин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Кубышкин Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кубышкин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кубышкин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786