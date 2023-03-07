Кубышкин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкин Яков Иванович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Кубышкин Иван Андреевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кубышкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кубышкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубышкина Анастасия Ивановна

Смерть
1786
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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