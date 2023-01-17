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Кубышкин Степан Яковлевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кубышкин Яков Иванович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кубышкин Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубышкина Матрена

Смерть
Неизвестно
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