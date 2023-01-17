Кубышкин Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кубышкин Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кубышкин Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубышкина Матрена
Смерть
Неизвестно