Кубышкин Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Кубышкин Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кубышкин Тимофей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кубышкин Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно