Архипова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Архипов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Фёдор
Смерть
Неизвестно