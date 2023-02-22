Архипова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Архипов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Архипов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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