Архипов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти18.03.1984
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Архипов Фёдор
Мать: Архипова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.03.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область