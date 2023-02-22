Архипов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Архипов Фёдор

Мать: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.1984
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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