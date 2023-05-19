Кассианов Ioaннъ
Место рождения
Дата рождения03.09.1888
Дата смерти23.09.1888
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888
Отец: Михайлов Кассиян
Мать: Григорьева Анна
Крещение
04.09.1888
Церковь Параскевы Пятница села Домкино
Godparents:Брат его росно неразборчив. Михайлов и той же деревни крестьянских жена Феодора Нилова
Смерть
23.09.1888
Причина смерти: отъ припадка
Похороны
Неизвестно
Домкинское кладбище