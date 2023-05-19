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Кассианов Ioaннъ

Место рождения

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.09.1888

Дата смерти

23.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1888

Отец: Михайлов Кассиян

Мать: Григорьева Анна

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Крещение
04.09.1888
Церковь Параскевы Пятница села Домкино
Godparents:Брат его росно неразборчив. Михайлов и той же деревни крестьянских жена Феодора Нилова
Смерть
23.09.1888
Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: отъ припадка
Похороны
Неизвестно
Домкинское кладбище
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