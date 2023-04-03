Григорьева (Григорьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Григорьева) Анна

Григорьева (Григорьева) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Потапова Пелагея

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1888

Сын: Кассианов Ioaннъ

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1889

Дочь: Кассиянова Евфросинiя

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1892

Дочь: Ирина (ошибка в метрике о рождении Акилина?)

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Кассианов Михаил

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Кассианов Iоаннъ

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Кассианов Андрей

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: Константинова Наталия

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Пелагеи

Отец ребёнка: Михайлов Кассиян

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close