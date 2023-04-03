Григорьева (Григорьева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Потапова Пелагея
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
03.09.1888
Сын: Кассианов Ioaннъ
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
20.09.1889
Дочь: Кассиянова Евфросинiя
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
04.06.1892
Дочь: Ирина (ошибка в метрике о рождении Акилина?)
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
04.01.1893
Сын: Кассианов Михаил
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
11.10.1899
Сын: Кассианов Iоаннъ
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
11.10.1899
Сын: Кассианов Андрей
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: Константинова Наталия
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Пелагеи
Отец ребёнка: Михайлов Кассиян