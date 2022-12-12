деревня Романиха, деревня Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Романиха

Фировский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Жабенская волость
56Романиха (Спдорова Гора) (дер.) ,3-го стана, 4-го зем. уч.Романихского20255365118741912земледелиеотхожий промыселозеро Тихмено.Хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Фировский район
280194Романихадеревня57°24'33°27'O-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Фировский муниципальный район, Фировское сельское поселение
28657418186д Романихадеревня
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