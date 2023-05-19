Бразоль Никон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1800 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1800 ст.
Отец: Бразоль Григорий Васильевич
Мать: Бразоль Ирина
Место рождения - город Екатеринослав. Восприемник - статский советник Никон Андреев. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Военная служба
17.08.1820 ст.
Подпрапорщик Муромского пехотного полка. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Военная служба
27.12.1820 ст.
Прапорщик Муромского пехотного полка. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Военная служба
24.12.1823 ст.
Подпоручик в отставке. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Бракосочетание
До ?.01.1827
Рождение ребёнка
14.10.1827 ст.
Сын: Бразоль Григорий Никонович
Мать ребёнка: Бразоль Елисавета Павловна
Восприевмник - коллежский асессор Василий Васильевич Бразоль (двоюродный дед)
Работа или профессия
1827 ст.
Помещик села Хандалеевки Павлоградского уезда. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Работа или профессия
1840 ст.
Депутат дворянства Павлоградского уезда
Смерть
До 1848 ст.