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Бразоль Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бразоль Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бразоль Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1799 ст.

Сын: Бразоль Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Бразоль Григорий Васильевич

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
До 1799 ст.

Муж: Бразоль Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1800 ст.

Сын: Бразоль Никон Григорьевич

Отец ребёнка: Бразоль Григорий Васильевич

Днепр, Дніпропетровська область
Место рождения - город Екатеринослав. Восприемник - статский советник Никон Андреев. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Смерть
Неизвестно