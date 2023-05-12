Бразоль Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бразоль Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бразоль Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1799 ст.
Сын: Бразоль Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Бразоль Григорий Васильевич
Бракосочетание
До 1799 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1800 ст.
Сын: Бразоль Никон Григорьевич
Отец ребёнка: Бразоль Григорий Васильевич
Место рождения - город Екатеринослав. Восприемник - статский советник Никон Андреев. Источник: "Малороссийский Родословник". В.Л.Модзалевский, Киев, 1908
Смерть
Неизвестно