Будина Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Будин Козьма Макаров

Отец ребёнка: Будин Макарий Стефанов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Будин Гурий Макаров

Отец ребёнка: Будин Макарий Стефанов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Макарова

Отец ребёнка: Будин Макарий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Макарий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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