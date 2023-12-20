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Будин Макарий Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Будин Стефан Елисеев

Мать: Будина Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Татьяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Будин Козьма Макаров

Мать ребёнка: Будина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Будин Гурий Макаров

Мать ребёнка: Будина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Будина) Мария Макарова

Мать ребёнка: Будина Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

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