Будин Макарий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Будин Стефан Елисеев
Мать: Будина Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824
Сын: Будин Козьма Макаров
Мать ребёнка: Будина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Будин Гурий Макаров
Мать ребёнка: Будина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Будина) Мария Макарова
Мать ребёнка: Будина Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно