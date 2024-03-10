Бобровников Епифан Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бобровников Николай Родионов
Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.
Сын: Бобровников Петр Епифанов
Мать ребёнка: Бобровникова Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Епифанова
Мать ребёнка: Бобровникова Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровников Андрей Епифанов
Мать ребёнка: Бобровникова Марья Гаврилова
Смерть
Неизвестно