Бобровникова Марья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.
Сын: Бобровников Петр Епифанов
Отец ребёнка: Бобровников Епифан Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Епифанова
Отец ребёнка: Бобровников Епифан Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровников Андрей Епифанов
Отец ребёнка: Бобровников Епифан Николаев
Смерть
Неизвестно