Бобровникова Марья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровникова Марья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.

Сын: Бобровников Петр Епифанов

Отец ребёнка: Бобровников Епифан Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Епифанова

Отец ребёнка: Бобровников Епифан Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровников Андрей Епифанов

Отец ребёнка: Бобровников Епифан Николаев

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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