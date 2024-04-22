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Бобровников Николай Родионов

Место рождения

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Бобровников Родион Герасимов

Мать: не указана

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Бобровников Селиван Николаев

Мать ребёнка: Бобровникова Мавра

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Бобровников Козьма Николаев

Мать ребёнка: Бобровникова Мавра

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Бобровников Максим Николаев

Мать ребёнка: Бобровникова Мавра

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бобровников Епифан Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Бобровников Сафрон Николаев

Мать ребёнка: Бобровникова Мавра

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Степанида Николаева

Мать ребёнка: Бобровникова Мавра

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровникова Мавра

Смерть
1844
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