Бобровников Николай Родионов
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Бобровников Родион Герасимов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Бобровников Селиван Николаев
Мать ребёнка: Бобровникова Мавра
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Бобровников Козьма Николаев
Мать ребёнка: Бобровникова Мавра
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Бобровников Максим Николаев
Мать ребёнка: Бобровникова Мавра
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бобровников Епифан Николаев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Бобровников Сафрон Николаев
Мать ребёнка: Бобровникова Мавра
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Степанида Николаева
Мать ребёнка: Бобровникова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобровникова Мавра
Смерть
1844