Олонен (Гуйма) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
Муж: Олонен Моисей
Рождение ребёнка
31.03.1893
Дочь: (Олонен) Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Олонен Моисей
Рождение ребёнка
15.09.1895
Отец ребёнка: Олонен Моисей
Рождение ребёнка
09.03.1898
Дочь: Ханнолайнен (Олонен) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Олонен Моисей
Рождение ребёнка
06.12.1903
Отец ребёнка: Олонен Моисей
Смерть
Неизвестно