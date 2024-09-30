Олонен (Гуйма) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонен (Гуйма) Екатерина Андреевна

Олонен (Гуйма) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1891

Муж: Олонен Моисей

Рождение ребёнка
31.03.1893

Дочь: (Олонен) Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Олонен Моисей

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Олонен Иосиф Моисеевич

Отец ребёнка: Олонен Моисей

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1898

Дочь: Ханнолайнен (Олонен) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Олонен Моисей

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Олонен Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Олонен Моисей

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.