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Олонен Иосиф Моисеевич

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895

Отец: Олонен Моисей

Мать: Олонен (Гуйма) Екатерина Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1914

Жена: (Ханнолайнен) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
25.06.1917

Сын: Олонен Суло Иосифович

Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1919

Дочь: (Олонен) Ирья Иосифовна

Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1921

Дочь: (Олонен) Тюне-Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.08.1926

Дочь: (Олонен) Ланпи Иосифовна

Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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