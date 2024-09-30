Олонен Иосиф Моисеевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895
Отец: Олонен Моисей
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
25.06.1917
Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1919
Дочь: (Олонен) Ирья Иосифовна
Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.1921
Дочь: (Олонен) Тюне-Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1926
Дочь: (Олонен) Ланпи Иосифовна
Мать ребёнка: (Ханнолайнен) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно