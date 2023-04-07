Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильевич

Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Василий Глебович

Мать: Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Соломонида Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close