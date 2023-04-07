Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Василий Глебович
Мать: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Соломонида Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно