Фекла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Карп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Глебович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Глебович

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агрофена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Глебович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Глебович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Глебович

Смерть
Неизвестно