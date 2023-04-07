Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Карп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Глебович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Глебович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агрофена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Глебович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Глебович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Глебович
Смерть
Неизвестно