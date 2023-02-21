Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1793

Сын: Ананий Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1798

Сын: Елисей Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1831
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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