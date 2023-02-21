Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1793
Сын: Ананий Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1798
Сын: Елисей Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1831
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя