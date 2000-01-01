Ананий Петрович
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения08.12.1793
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1793
Отец: Петр Васильевич
Мать: Екатерина Федоровна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
10.12.1793
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был тое ж вотчины и деревни крестьянин Алексей Терентьев
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1799
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя