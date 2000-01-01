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Ананий Петрович

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.12.1793

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1793

Отец: Петр Васильевич

Мать: Екатерина Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
10.12.1793
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был тое ж вотчины и деревни крестьянин Алексей Терентьев
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1799
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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