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Матрона Петровна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Петр Васильевич

Мать: Екатерина Федоровна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1805
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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