Новиков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения10.06.1909 ст.
Дата смерти18.02.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1909 ст.
Бракосочетание
23.05.1938
Рождение ребёнка
12.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Валентина Ивановна
Смерть
18.02.1974