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Новиков Алексей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.06.1909 ст.

Дата смерти

18.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1909 ст.

Отец: Новиков Александр Иванович

Мать: Новикова Евгения Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.05.1938

Жена: Новикова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.02.1974
Москва, город федерального значения Москва
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