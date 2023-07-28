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Руденко Петр

Место рождения

Амвросиевка

Дата рождения

03.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938

Отец: Воробьев Василий

Мать: Руденко Варвара

Рождение ребёнка
21.04.1959

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Руденко Людмила

Рождение ребёнка
19.09.1966

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Руденко Людмила

Рождение ребёнка
18.08.1971

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Руденко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Людмила