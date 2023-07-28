Руденко Петр
Место рождения
Дата рождения03.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938
Отец: Воробьев Василий
Мать: Руденко Варвара
Рождение ребёнка
21.04.1959
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Руденко Людмила
Рождение ребёнка
19.09.1966
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Руденко Людмила
Рождение ребёнка
18.08.1971
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Руденко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руденко Людмила