Руденко (Медяник) Варвара
Место рожденияУкраина, Донецкая область, Амвросиевкий район, село Голопупивка
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти30.05.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Отец: Медяник Федор
Мать: Медяник Федора
Украина, Донецкая область, Амвросиевкий район, село Голопупивка
Рождение ребёнка
31.03.1931
Сын: Руденко Александр
Отец ребёнка: Воробьев Василий
Рождение ребёнка
03.11.1938
Сын: Руденко Петр
Отец ребёнка: Воробьев Василий
Рождение ребёнка
10.10.1950
Дочь: Акимова Людмила
Отец ребёнка: Воробьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Василий
Место жительства
Неизвестно
ул. Олега Кошевого, д. 26, кв.1
Смерть
30.05.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно