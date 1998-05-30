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Руденко (Медяник) Варвара

Место рождения

Украина, Донецкая область, Амвросиевкий район, село Голопупивка

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

30.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: Медяник Федор

Мать: Медяник Федора

Украина, Донецкая область, Амвросиевкий район, село Голопупивка
Рождение ребёнка
31.03.1931

Сын: Руденко Александр

Отец ребёнка: Воробьев Василий

Рождение ребёнка
03.11.1938

Сын: Руденко Петр

Отец ребёнка: Воробьев Василий

Рождение ребёнка
10.10.1950

Дочь: Акимова Людмила

Отец ребёнка: Воробьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Василий

Место жительства
Неизвестно
ул. Олега Кошевого, д. 26, кв.1
Смерть
30.05.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно