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Голубев Андрей Никитин

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Голубев Никита Кодратов

Мать: Голубева Параскева Васильева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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