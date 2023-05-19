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Голубев Андрей Никитин
Голубев Андрей Никитин
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Место рождения
Жуково
, Осташковский, Тверская область
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Голубев Никита Кодратов
Мать
Голубева (Голубева) Параскева Васильева
Около 1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Голубев Никита Кодратов
Мать:
Голубева Параскева Васильева
Жуково
, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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