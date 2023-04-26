Голубева (Голубева) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Голубева) Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Евфросиния Никитина

Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Голубев Андрей Никитин

Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Соломония Никитина

Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1915
Жуково, Осташковский, Тверская область