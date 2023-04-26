Голубева (Голубева) Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Евфросиния Никитина
Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Соломония Никитина
Отец ребёнка: Голубев Никита Кодратов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1915