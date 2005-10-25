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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1940
Дата смерти
25.10.2005
Пол
Женский
Отец
Петр
Мать
Софья
1913 г.р.
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
КК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940
Отец:
Петр
Мать:
Софья
Рождение ребёнка
15.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
Владимир
Смерть
25.10.2005
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