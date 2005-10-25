Лина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1940

Дата смерти

25.10.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940

Отец: Петр

Мать: Софья

Рождение ребёнка
15.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Смерть
25.10.2005
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