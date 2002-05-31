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Софья
Софья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1913
Дата смерти
31.05.2002
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Лина
1940 г.р.
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь:
Лина
Отец ребёнка:
Петр
Смерть
31.05.2002
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