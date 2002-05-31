Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1913

Дата смерти

31.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Лина

Отец ребёнка: Петр

Смерть
31.05.2002
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