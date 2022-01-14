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Владимир
Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1939
Дата смерти
14.01.2022
Пол
Мужской
Отец
Леонтий
Мать
Наталья
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Отец:
Леонтий
Мать:
Наталья
Рождение ребёнка
15.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка:
Лина
Смерть
14.01.2022
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