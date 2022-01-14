Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

14.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Леонтий

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
15.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лина

Смерть
14.01.2022
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