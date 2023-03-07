Любимова (Шарова) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения13.02.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1864
Отец: Шаровъ Игнатий
Мать: Шарова Матрена
Бракосочетание
27.07.1880
Муж: Любимовъ Василій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шорохова Васса
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
05.12.1883
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
15.02.1888
Дочь: Сидоренкова Евдокія
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
26.08.1890
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
27.12.1891
Сын: Любимовъ Василій
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
03.06.1894
Дочь: Любимова Акулина
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
18.05.1896
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
22.05.1897
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
28.11.1898
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Любимовъ Василій
Рождение ребёнка
01.11.1905
Сын: Любимовъ Кузбма
Отец ребёнка: Любимовъ Василій