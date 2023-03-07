Любимова (Шарова) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Шарова) Маремьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.02.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1864

Отец: Шаровъ Игнатий

Мать: Шарова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.07.1880

Муж: Любимовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шорохова Васса

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1883

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1888

Дочь: Сидоренкова Евдокія

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1890

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1891

Сын: Любимовъ Василій

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1894

Дочь: Любимова Акулина

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1896

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1897

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1898

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Любимовъ Кузбма

Отец ребёнка: Любимовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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