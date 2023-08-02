Туганова (Шанаева) Зали Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Шанаева) Зали Османовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созанова (Туганова) Хоже

Отец ребёнка: Туганов Тасолтан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Тасолтан

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Крым-Султан

Отец ребёнка: Туганов Тасолтан

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Касполат

Отец ребёнка: Туганов Тасолтан

Рождение ребёнка
1852

Сын: Туганов Хан-Гирей

Отец ребёнка: Туганов Тасолтан

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