Туганова (Шанаева) Зали Османовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созанова (Туганова) Хоже
Отец ребёнка: Туганов Тасолтан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Тасолтан
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туганов Крым-Султан
Отец ребёнка: Туганов Тасолтан
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Касполат
Отец ребёнка: Туганов Тасолтан
Рождение ребёнка
1852
Сын: Туганов Хан-Гирей
Отец ребёнка: Туганов Тасолтан