Туганов Тасолтан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созанова (Туганова) Хоже
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туганов Крым-Султан
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Касполат
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Туганов Хан-Гирей
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна