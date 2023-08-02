Туганов Тасолтан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Тасолтан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Туганов Науруз

Мать: Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созанова (Туганова) Хоже

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Шанаева) Зали Османовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Крым-Султан

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Касполат

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Туганов Хан-Гирей

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Зали Османовна

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